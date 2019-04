Trânsito na baixa de Lisboa reaberto após acidente entre eléctrico e autocarro

A circulação rodoviária na Baixa de Lisboa foi reaberta pelas 16h15, após o acidente entre um eléctrico e um autocarro de turismo, que causou seis feridos ligeiros, indicou o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

O choque entre o eléctrico e o autocarro, de matrícula francesa, aconteceu pelas 13h15, no cruzamento da rua do Ouro com a rua da Conceição, na Baixa de Lisboa, levando ao corte de trânsito, naquela zona central de Lisboa.

De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e o Cometlis da PSP, o acidente causou “seis feridos ligeiros”, mas o vereador com o pelouro da Protecção Civil na Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro, adiantou aos jornalistas haver “oito feridos” em resultado do choque.

Segundo o INEM, os seis feridos ligeiros, quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 30 e os 70 anos, foram transportados para o Hospital de São José, em Lisboa, “com pequenos traumatismos”.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional da Protecção Civil, estiveram no local 19 operacionais e sete viaturas, na ocorrência identificada como “colisão rodoviária”.