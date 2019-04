Benfica vence em Santa Maria da Feira e mantém a liderança

O Benfica segurou neste domingo a liderança da I Liga após vencer em Santa Maria da Feira, por 4-1. Contra um Feirense praticamente condenado à despromoção, os “encarnados” estiveram em desvantagem, mas conseguiram dar a volta ao resultado ainda na primeira parte, marcada por dois lances polémicos.

O Feirense colocou-se na frente do marcador com um golo de Fábio Sturgeon, aos 10’, e uma dezena de minutos depois a bola voltou a entrar na baliza de Vlachodimos, mas o golo foi anulado por alegado fora de jogo de Briseño.

Aos 39’, surgiu o segundo lance polémico, após um lance entre Aly Ghazal e Pizzi, onde o egípcio parece tocar no pé do português. Após analisar as imagens, o árbitro assinalou penálti e Pizzi aproveitou para empatar. Já no período de descontos da primeira parte, André Almeida colocou o Benfica a vencer pela primeira vez.

Na segunda parte, o jogo foi mais simples para o Benfica que marcou cedo. Os “encarnados” souberam gerir o ritmo da partida e acabaram com a resistência do Feirense aos 49’: Seferovic aproveitou um desentendimento entre Caio Secco e Bruno Nascimento, e, com classe, fez o 3-1. A partir daí, o jogo perdeu interesse, mas ainda antes do minuto 90 Seferovic fez o seu 18.º golo no campeonato e reforçou a sua liderança dos melhores marcadores da prova.