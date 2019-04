PSP encontra mulher morta em Torres Vedras e detém suspeito de homicídio

Uma mulher foi encontrada, este sábado, morta na banheira da sua habitação, em Torres Vedras, com sinais de homicídio, sendo o suspeito um homem que alegadamente lhe pagava por serviços sexuais e que acabou detido, disse fonte da PSP.

Pelas 06h45, a PSP foi chamada à habitação na cidade de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, após denúncia de um familiar da vítima, disse à agência Lusa fonte da PSP. As autoridades encontraram a mulher, de 44 anos e nacionalidade estrangeira, morta dentro da banheira, com sinais de homicídio, explicou a mesma fonte.

O suspeito, de 54 anos, é um homem que “pagava serviços sexuais à vítima sempre que se encontrava com ela”, não sendo a primeira vez que mantinham encontros, acrescentou a fonte ligada à polícia.

O homem fugiu da habitação, tendo sido mais tarde detido pela GNR na sua residência, em São Mamede da Ventosa, ainda no concelho de Torres Vedras. A investigação foi entregue à Polícia Judiciária.