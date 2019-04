Tiago Monteiro começa WTCR com um sexto lugar

O piloto português Tiago Monteiro (Honda) fez um sexto lugar na primeira das três corridas da prova de abertura da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que se realiza em Marrocos.

Tiago Monteiro beneficiou de um problema no carro do francês Yvan Muller, atirado para o final da grelha, para sair do sétimo lugar, posição que manteve até ao final da prova, terminando a 4,973 segundos do vencedor, o argentino Esteban Guerrieri (Honda).

Contudo, uma penalização de cinco segundos atribuída ao francês Jean-Karl Vernay (Audi), que tinha cruzado a meta em terceiro, promoveu o piloto português ao sexto lugar final.

No domingo, disputam-se mais duas corridas, competição que nos dias 6 e 7 de Julho passa pelo Circuito Internacional de Vila Real.