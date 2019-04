Sporting quer reeditar 2017-18, Benfica quer prolongar a época actual

Para o Benfica, o derby desta tarde (18h) assinala a 10.ª final consecutiva do campeonato nacional de voleibol. Para o Sporting, que retomou a modalidade em 2017, representa a possibilidade de renovar o título conquistado no ano passado. No fundo, o momento de todas as decisões reúne as duas melhores equipas do panorama português, reeditando o tira-teimas da temporada anterior.

Recordemos a trajectória dos dois candidatos até agora. O Benfica, que relançou o projecto nesta época com um novo treinador (o brasileiro Marcel Matz), depois do longo reinado de José Jardim, dominou por completo a fase regular. Em 26 jogos, só averbou uma derrota (nos Açores, na 11.ª jornada, diante da Fonte do Bastardo) e somou 75 pontos, mais quatro que o Sporting (duas derrotas, ambas frente aos “encarnados”).

De resto, esta será a quinta vez que os dois rivais se enfrentam na presente temporada, sendo que até à data o Benfica venceu todos os jogos. O primeiro embate remonta à Supertaça, conquistada pelas “águias” com um 3-0 (25-22, 27-25, 36-34), o segundo aconteceu na final do torneio das Vindimas, em Setembro, por 3-2 (25-19, 23-25, 18-25, 25-19, 15-13), e os dois restantes dizem respeito ao campeonato: 2-3 no pavilhão João Rocha (25-22, 22-25, 27-25, 23-25, 10-15) e 3-0 no pavilhão da Luz (26-24, 25-15, 25-20).

No play-off, já respeitante à divisão de elite, Benfica e Sporting fizeram percursos semelhantes. Os “encarnados” impuseram-se por 3-0 à Fonte do Bastardo no conjunto da eliminatória (triunfos por 0-3, 3-1, 3-0), os “leões” aplicaram o mesmo resultado ao Sp. Espinho (vitórias por 1-3, 3-1 e 3-0). À imagem do que sucedeu nas meias-finais, a final que hoje começa será decidida à melhor de cinco partidas, sendo que na edição 2018-19 foi mesmo necessário recorrer à “negra” para se encontrar o vencedor.

“O ambiente está muito bom, é o momento a que todos os jogadores planearam chegar. Chegamos muito bem a esta fase, ainda que seja difícil alguma equipa chegar na melhor forma possível, porque existe um desgaste da temporada nos dois lados. No entanto, chegamos bem preparados e confiantes para fazer um bom play-off final”, assinalou Marcel Matz, à BTV.

Palavras que não se desviam muito das do homólogo do Sporting. “As pessoas trabalham o ano todo para chegar a este momento. Agora é fazer valer todo o esforço que todos fizeram e as finais, como alguém disse, são para se ganhar”, sublinhou Hugo Silva. “Tudo está a ser feito por esta equipa para trazer aquilo que tanto queremos, que é revalidar o título, que é nosso. As coisas menos boas que aconteceram são passado. Nós fizemos o nosso estudo, tal como o adversário, e tudo está lançado para ser um grande jogo”, acrescentou, à Sporting TV.

Depois deste primeiro round, em Alvalade, o derby prossegue no pavilhão da Luz, no dias 13 e 14 de Abril, regressando ao pavilhão João Rocha no dia 20. Se for preciso recorrer a um quinto encontro, respeitando o critério que decorre da classificação da fase regular, será o Benfica a actuar na condição de anfitrião.