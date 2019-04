Selecção feminina sub-19 falha ida ao Europeu

A selecção feminina sub-19 vai falhar a fase final do Europeu, a realizar na Escócia, no próximo ano. A equipa nacional perdeu com a Eslovénia, por 3-1, neste sábado, na segunda jornada do Grupo 7 da ronda de elite - já depois de ter perdido com a França -, e ficou sem hipóteses de se qualificar para a fase final, reservada ao primeiro de cada grupo.

No estádio Didier Deschamps, em Bayonne, França, a Eslovénia marcou por Nika Pintaric (23 minutos), Adrijana Mori (37’) e Kaja Korosec (65’), com Telma Encarnação a reduzir para a “equipa das quinas”.

Com este resultado, a Eslovénia passou a somar seis pontos, mais três do que a França, que ainda joga com a Eslováquia neste sábado. Portugal e Eslováquia ainda não pontuaram e encontram-se na última jornada, marcada para terça-feira.