Portugal ganha o Rugby Europe U20 Championship

Pelo terceiro ano consecutivo, Portugal venceu o Rugby Europe U20 Championship e, entre 9 e 21 de Julho, a selecção nacional de râguebi sub-20 vai disputar no Brasil, o World Rugby U20 Trophy, prova que garante ao vencedor um lugar entre as oito melhores selecções do Mundo do escalão. Em Taveiro, no Estádio Sérgio Conceição, Portugal e Espanha chegaram ao último jogo da competição com duas vitórias, mas um triunfo dos portugueses na última partida (7-5) garantiu à equipa treinada por Luís Pissarra a vitória no torneio e o apuramento.

Após ganhar a prova em 2017, na Roménia, e no ano passado, em Coimbra, Portugal disputou pelo segundo ano consecutivo o torneio em casa e voltou a ter sucesso. A equipa portuguesa iniciou o apuramento para o World Rugby U20 Trophy, o Mundial B do escalão, com uma vitória contra a selecção regional francesa da Nova Aquitânia (27-10) e, no jogo seguinte, derrotou a Holanda (22-12).

Tal como tinha acontecido no ano passado, o derradeiro jogo acabou por ser uma “final” entre Portugal e Espanha. A selecção espanhola chegou à partida contra a portuguesa com duas vitórias, apenas necessitava de um empate para ganhar o troféu e colocou-se em vantagem logo aos 57 segundos, com um ensaio.

A perder por 0-5, Portugal assumiu o controlo do jogo e conseguiu supremacia no duelo entre avançados, mas a boa defesa espanhola e algumas más decisões portuguesas mantiveram o resultado inalterado durante praticamente uma hora. Porém, aos 57 minutos, um ensaio Joaquim Felix garantiu ao “XV” luso a vitória (7-5) e o lugar pelo terceiro ano consecutivo no World Rugby U20 Trophy, para o qual já estão apurados seis países: Portugal, Brasil, Japão, Hong Kong, Uruguai e Tonga.