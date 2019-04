Portugal confirma vitória no Rugby Europe Trophy

Quinze dias depois de conseguir nas Caldas da Rainha, contra a República Checa, o triunfo mais dilatado de sempre, Portugal garantiu neste sábado em Jurbarkas, na Lituânia, a vitória pelo terceiro ano consecutivo no Rugby Europe Trophy. Num jogo fácil para a equipa nacional, o “XV” português marcou sete ensaios (48-7) e confirmou a presença no play-off de acesso ao Rugby Europe Championship, onde vai defrontar a Alemanha.

Com apenas dois jogos disputados na competição (vitoria contra a Rep. Checa e derrota na Polónia), a Lituânia ainda tinha hipóteses matemáticas de ultrapassar Portugal e vencer o Rugby Europe Trophy 2018-19, mas o jogo em Jurbarkas, bem próximo da fronteira lituana com o enclave russo de Kaliningrado, confirmou que a diferença entre o 23.º do ranking da World Rugby (Portugal) e o 33.º (Lituânia) é grande.

Resultados Portugal-Polónia, 65-5

Holanda-Portugal, 5-18

Suíça-Portugal, 14-48

Portugal-Rep. Checa, 93-0

Lituânia-Portugal, 7-48

Apesar de a selecção portuguesa ter jogado, mais uma vez, muito desfalcada e com um XV repleto de juventude e uma mão cheia de estreantes, a resistência dos lituanos durou pouco mais de meia parte: aos 20’, Martim Cardoso fez o primeiro ensaio. Aproveitando alguma falta de agressividade defensiva de Portugal, a Lituânia ainda restabeleceu o empate seis minutos depois (7-7), mas mesmo com muitos erros no jogo à mão, antes do intervalo a selecção nacional marcou mais dois ensaios (João Belo e João Freudenthal), colocando-se a vencer, por 21-7.

Na segunda parte, a diferença de qualidade entre as duas formações ficou ainda mais óbvia. Sem ter que forçar muito, Portugal marcou mais quatro ensaios (José Lupi, João Belo, Gonçalo Prazeres e Duarte Azevedo) e, sem surpresa, no final dos 80 minutos os Lobos garantiram os cinco pontos, com uma vantagem de 41 pontos: 48-7.

Com a vitória, Portugal fecha a sua participação no Rugby Europe Trophy com vitórias em todos os jogos, tal como tinha acontecido nos dois anos anteriores, e jogará na Alemanha, em data a anunciar, o play-off de acesso ao Rugby Europe Championship, a principal divisão das provas organizadas pela Rugby Europe.

Classificação 1 – Portugal, 24 pontos (5 jogos)

2 – Holanda, 13 pontos (4 jogos)

3 – Polónia, 10 pontos (5 jogos)

4 – Suíça, 8 pontos (4 jogos)

5 – Lituânia, 5 pontos (3 jogos)

6 – República Checa, 1 ponto (5 jogos)