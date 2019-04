Gabriel Lopes com mínimos para os Jogos Olímpicos nos 200m estilos

O nadador Gabriel Lopes garantiu neste sábado mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao bater o recorde nacional nos 200 metros estilos, durante os Campeonatos Nacionais, que se estão a disputar em Coimbra.

O atleta do Louzan Natação nadou a distância em 1m58,59s durante as eliminatórias, superando o anterior recorde, que era de Alexis Santos, com 1m58,88s, conseguido em 2017, também em Coimbra.

Além de mínimos para os Jogos Olímpicos, que eram de 1m59,67s, Gabriel Lopes também assegurou marca para os Mundiais deste ano.

Gabriel Lopes, que foi quase 10 segundos mais rápido do que o segundo melhor nas eliminatórias, é o terceiro nadador a conseguir mínimos para os Jogos Olímpicos, depois de Diana Durães (1500 metros livres) e Ana Catarina Monteiro (200 mariposa).