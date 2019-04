Nacional empata em casa com Desp. Aves e pode cair para zona de despromoção

O Nacional empatou neste sábado a zero, em casa, com o Desportivo das Aves, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode terminar a ronda em zona de despromoção.

As duas equipas terminaram o encontro reduzidos a 10 elementos, depois de Rosic (39 minutos), do Nacional, e de Vítor Costa (45'+1'), terem sido expulsos.

O Nacional, que vinha de três derrotas consecutivas, mantém-se no 15.º lugar, primeiro acima da “linha de água”, com 27 pontos, mais dois do que o Tondela, 16.º, que tem menos um jogo, enquanto o Desp. Aves é 11.º, com 30.