Mujikijera, o soldador que nunca jogou futebol

Afinal, Albert Mujikijera era Tapiwa Simon Musekiwa. Mujikijera trabalha como soldador na capital da Namíbia, Windhoek, e não tinha qualquer carreira paralela no futebol. A sua identidade foi usurpada por Musekiwa, cidadão do Zimbabwe, mas que estava a actuar no futebol namibiano ao serviço de um clube chamado Young African. Que, no meio deste enredo, carregou aos ombros todo o azar: foi expulso do campeonato, enquanto o futebolista impostor conseguiu um novo contrato para continuar a actuar no principal escalão.

Esta não é a primeira nem a segunda história de identidades trocadas (ou suspeitas) no futebol em países africanos. Mas tem a originalidade de envolver um soldador que provavelmente nunca jogou futebol. Albert Mujikijera era um futebolista que reforçou o promovido Young African em 2017-18 e contribuiu para o quinto lugar na época de estreia do clube no principal escalão. Mas afinal Albert Mujikijera era, segundo o diário The Namibian, o nome de um soldador de Windhoek cuja identidade foi usurpada – em Janeiro, no início da presente temporada, a mentira foi descoberta. O Young African foi multado em 50 mil dólares namibianos (aproximadamente 3150 euros) e expulso do campeonato por ter registado e utilizado um futebolista com documentação falsificada.

Albert Mujikijera era, afinal, Tapiwa Simon Musekiwa. Cidadão do Zimbabwe e (talvez) futebolista. “Musekiwa não é conhecido no seu país natal porque nunca jogou futebol profissional no Zimbabwe”, escreveu o diário The Herald. A fraude foi descoberta quando o Young Chiefs, um dos clubes despromovidos no campeonato da Namíbia em 2017-18, apresentou queixa à Liga. A denúncia apresentava detalhes sobre a forma como o futebolista e o clube actuaram para registar o reforço com um passaporte “cuja foto não correspondia aos dados pessoais que apareciam no documento”.

O The Herald citava o depoimento que o jogador deu à polícia da Namíbia, em que confessou a falsificação: “Utilizei este nome por indicação da pessoa que me ajudou a fazer o registo. O meu passaporte estava indisponível, porque eu tinha viajado de emergência. Declaro por este meio que sou Tapiwa Simon Musekiwa, nascido a 13 de Fevereiro de 1992 em Kwekwe, no Zimbabwe. Quero utilizar ao meu nome e documentos originais.”

Desde então, nos relvados, Mujikijera passou a ser Musekiwa. E, apesar da controvérsia, a carreira do futebolista nascido no Zimbabwe até evoluiu favoravelmente. Mudou-se para o African Stars, campeão em título da Namíbia, mesmo tendo confessado uma prática criminosa. “Desconhece-se a razão por que a Liga ainda não puniu Musekiwa, e também como foi possível ele ter um contrato registado com o African Stars apesar de continuar a ter assuntos por resolver com as autoridades – sejam os serviços de imigração ou a polícia”, escreveu o diário The New Era, da Namíbia.

“Farto-me de ouvir falar em crime, mas esse tipo de actividades não é da jurisdição da Liga. Se alguém vê um aspecto criminoso neste caso é livre de apresentar queixa à polícia”, frisou o presidente da Premier League da Namíbia, Patrick Kauta, acrescentando que o jogador já tinha cumprido a suspensão de sete jogos que lhe fora aplicada. Kauta é também presidente do African Stars, clube que contratou Musekiwa após a despromoção do Young African, e chegou a liderar a empresa estatal petrolífera da Namíbia.

Mas a 9 de Fevereiro a impunidade acabou. Durante um jogo do African Stars no campeonato, a polícia e os serviços de imigração foram buscar Musekiwa, cujo visto ia expirar a 22 de Fevereiro, para levá-lo para a Windhoek. Musekiwa saltou a vedação do estádio após ser substituído ao intervalo, e seria mais tarde detido a dez quilómetros do local, escreveu a agência NAMPA. Desde então, o impostor regressou ao Zimbabwe enquanto o clube tenta obter um novo visto. “Contratámos o jogador para esta época e queremos mantê-lo, por isso aguardamos que os serviços se pronunciem”, afirmou o director executivo do clube, Salomo Hei.

Para o Young African, que sofreu as maiores consequências pela fraude de Musekiwa, é que não há esperança. Os dirigentes contestam a expulsão do campeonato, mas é difícil que a decisão venha a ser alterada. Mais dramática é a situação de quem estava ligado ao clube: 27 futebolistas, dez técnicos e três outros funcionários do Young African terão ficado sem salários por causa da situação provocada por Musekiwa.

