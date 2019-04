Moreirense vence o derby com o Sp. Braga

Um golo de Ivanildo Fernandes no início da segunda parte garantiu ao Moreirense a vitória no derby minhoto frente ao Sp. Braga. Neste sábado, em Moreira de Cónegos, os bracarenses tiveram mais bola e mais remates, mas a formação de Ivo Vieira soube aproveitar um erro do guarda-redes Tiago Sá e garantiu os três pontos que mantêm o Moreirense no quinto lugar isolado. O Sp. Braga, com esta derrota, pode terminar a jornada a três pontos do Sporting.

Quatro dias depois do duelo contra o FC Porto, que colocou os bracarenses fora da final da Taça de Portugal, Abel Ferreira manteve praticamente tudo na mesma, trocando apenas Marafona por Tiago Sá. O jovem guarda-redes, que tem sido um dos destacados dos “arsenalistas” esta época, acabou por ser um dos protagonistas da partida pela negativa.

O jogo foi equilibrado, mas com maior domínio do Sp. Braga e a equipa de Abel Ferreira beneficiou das melhores oportunidades na primeira parte: aos 40’, após um excelente passe de Horta, Paulinho rematou para grande defesa de Trigueira. Em cima do intervalo, Murilo colocou a bola no fundo da baliza do Moreirense, mas o golo não foi validado por fora de jogo, num lance que deixou dúvidas.

A fazer a melhor época da sua história, o Moreirense aguentou e, sabendo que o V. Guimarães já tinha vencido, não se deixou amedrontar pelos rivais minhotos. Apesar do ascendente do Sp. Braga, a equipa de Ivo Vieira manteve o jogo calculista e quando o adversário errou, não perdoou: três minutos depois do intervalo, Tiago Sá não agarrou um cruzamento e Ivanildo Fernandes, sem marcação, aproveitou o deslize para marcar. De forma indirecta, o central emprestado pelo Sporting dava uma ajuda aos “leões” na luta pelo terceiro lugar.

Em risco de sofrer a sexta derrota no campeonato, Abel Ferreira lançou Dyego Sousa, mas os bracarenses foram perdendo clarividência e nos minutos finais a equipa da casa podia ter ampliado a vantagem em rápidos contra-ataques.