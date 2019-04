Mónaco, de Leonardo Jardim, salva-se aos 90’+5’

Um golo de Stefan Jovetic, aos 90'+5’, permitiu ao Mónaco empatar neste sábado fora de casa, com o Guingamp, a um golo, mantendo a diferença para o rival na luta pela permanência na Liga francesa.

O Mónaco esteve a perder desde os 23 minutos, com um golo de Eboa, de cabeça, após um canto do português Pedro Rebocho.

Com Rony Lopes, Adrien e Gelson em campo desde o início - bem como Carlos Vinícius, ex-Rio Ave -​, o Mónaco chegou à igualdade já sem Rony no relvado. E foi Jovetic que, aproveitando um ressalto no interior da área do Guingamp, salvou os monegascos e deu o empate à equipa de Leonardo Jardim, aos 90'+5’.

Com este resultado, o Mónaco manteve a distância para o Guingamp e para o Amiens, que também empataram, ganhou pontos ao Caen e perdeu apenas para o Dijon, que venceu nesta ronda. A equipa monegasca ocupa o 16.º lugar, sete pontos acima da zona de descida.