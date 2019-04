Manchester City, com Bernardo Silva, apurado para a final da Taça de Inglaterra

O Manchester City apurou-se pela 11.ª vez na sua história para a final da Taça de Inglaterra, após vencer o Brighton, por 1-0, neste sábado, com Gabriel Jesus a marcar o único golo da meia-final.

No Estádio de Wembley, em Londres, o avançado brasileiro marcou logo aos quatro minutos, num lance com assistência do belga De Bruyne e no qual participou o português Bernardo Silva, que foi titular na equipa de Pep Guardiola.

Seis anos depois, o Manchester City volta a estar na final da Taça de Inglaterra, prova que já conquistou por cinco vezes, a última em 2010/11.

Neste domingo, o Watford e o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, disputam a segunda meia-final, igualmente em Wembley.

Destaque, ainda, para a estreia das imagens do VAR nos ecrãs do estádio.