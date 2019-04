Keizer fala das marcas deixadas pelo derby da Taça

Marcel Keizer, treinador do Sporting, reconheceu, neste sábado, que eliminar o Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal exigiu muito dos seus jogadores. “Os jogadores deram tudo no encontro contra o Benfica. Eles estão cansados, mas vão estar preparados para vencer”, disse o treinador “leonino”, na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Rio Ave (domingo, 20h), confirmando que “Bas Dost e Raphinha não estão disponíveis” para este jogo.

Ainda relativamente ao triunfo frente aos “encarnados”, o treinador do Sporting acredita que apuramento para a final da Taça “dê uma energia extra para os últimos jogos do campeonato”.

Quanto ao adversário de domingo, os elogios não faltaram: “São uma equipa que joga com estilo de posse de bola, pressiona alto e tem bons jogadores no ataque”.

Keizer foi, ainda, questionado sobre a preponderância de Bruno Fernandes na equipa e salientou que o internacional português não é bom só pelos golos que marca, mas também por ser um jogador de equipa. “Claro que é um jogador de qualidade, não pelos golos só, mas pelo jogador de equipa que é. É isso que faz a diferença, para mim. É um exemplo para os jogadores mais jovens e para os jogadores mais velhos”, declarou.