Juventus em versão “poupança” pode “roubar” Champions ao AC Milan

A Juventus venceu o AC Milan, por 2-1, neste sábado, em jogo da ronda 31 da Liga italiana. Com este resultado, a equipa de Turim consolidou a liderança do campeonato, ficando com 21 pontos de vantagem para o Nápoles, enquanto o AC Milan pode perder o quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões, em caso de triunfo da Atalanta, neste domingo.

Para o clássico do norte de Itália, a Juventus foi a jogo sem Ronaldo, Chiellini, Cancelo, Matuidi, Khedira e Pjanic. Com a cabeça nos quartos-de-final da Liga dos Campeões – a Juventus defronta o Ajax, na quarta-feira –, a equipa de Allegri conseguiu, ainda assim, dar a volta a um AC Milan que saiu na frente, com um golo de Piatek, aos 39 minutos.

Dybala, de penálti, aos 60’, e Moise Kean, aos 84’, deram o triunfo caseiro à equipa de Ronaldo e Cancelo. Para o jovem Kean, de 19 anos, foi o quinto jogo consecutivo a marcar.