FC Porto, Sporting e Benfica nas “meias” da Liga Europeia

FC Porto, Sporting e Benfica qualificaram-se, neste sábado, para as meias-finais da Liga Europeia de hóquei em patins.

Os “dragões” bateram os italianos do Forte dei Marmi, por 3-2, no Dragão Caixa. Reinaldo Garcia (2) e Gonçalo Alves apontaram os golos dos “dragões”, que partiram em vantagem para o jogo em casa depois do triunfo por 5-1, na primeira mão.

Nas “meias”, o FC Porto vai defrontar o Barcelona.

Já o Benfica venceu a Oliveirense por 3-1 (golos de Valter Neves, Diogo Rafael e Adroher), reforçando a vitória (2-3) da primeira mão.

As “águias” vão enfrentar agora os “leões”, que derrotaram o Amatori Lodi, por 8-2, depois do triunfo em Itália, por 5-3.