Benzema resgata Real Madrid com dois golos “iguais”

Um bis de Karim Benzema permitiu ao Real Madrid dar a volta a um jogo difícil e vencer o Eibar, por 2-1, no Santiago Bernabéu. Com estes dois golos, o francês chegou aos 24 na temporada, o melhor registo individual desde 2015/16.

Neste sábado, a equipa de Zidane começou a perder, com um golo de Cardona, aos 39 minutos, mas Benzema virou o resultado e resolveu a partida com estes dois golos: aos 59 minutos, de cabeça, e, já aos 81’, num golo que parece a repetição do primeiro.

Com este resultado, o Real continua no terceiro lugar, mas pressiona o Atlético de Madrid, que joga neste sábado frente ao Barcelona, na Catalunha.