Barcelona sofreu e suou, mas Suárez resolveu perto do final

O Barcelona venceu o Atlético Madrid, por 2-0, neste sábado, em jogo da ronda 31 da Liga Espanhola. Com este resultado, os catalães aumentam para 11 pontos a vantagem para o Atlético e colocam, praticamente, as duas mãos no título espanhol, com sete jornadas por disputar. O Atlético, no segundo lugar, já só tem dois pontos de vantagem para o Real Madrid, que venceu neste sábado.

Em Camp Nou, o jogo começou logo “torto” para o Atlético. Aos 28 minutos, o árbitro ia mostrar cartão amarelo a Diego Costa, mas o hispano-brasileiro protestou e levou o árbitro a mostrar-lhe o cartão vermelho directo.

Com menos um jogador, o Atlético sofreu e Oblak acabou por salvar a equipa de Simeone várias vezes, duas delas com Suárez na cara do golo.

Não conseguiu de perto, tentou de longe: o uruguaio acabou mesmo por conseguir superar o ex-guarda-redes do Benfica, com um remate de fora da área, aos 85 minutos. Messi ainda ampliou, dois minutos depois, garantindo que o triunfo não escaparia à equipa de Ernesto Valverde.