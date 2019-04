À atenção do Benfica: penálti de Jovic salva Eintracht aos 90’+9’

O lugar de acesso à Champions esteve em perigo, mas Luka Jovic, ainda jogador do Benfica, “salvou” o Eintracht Frankfurt, adversário do Benfica na Liga Europa, na Bundesliga. Neste sábado, a equipa de Gonçalo Paciência e Luka Jovic venceu o Schalke, em Gelsenkirchen, por 2-1, graças a um penálti convertido por Jovic, já aos 90'+9’. Com esta vitória, o Eintracht segura o quarto lugar na Liga alemã.

Com Jovic no “onze” e Paciência a entrar ao intervalo, o Eintracht até saiu na frente, com Rebic a “sentar” o guarda-redes do Schalke, logo aos 13 minutos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Schalke, que pode acabar a ronda como primeira equipa acima da linha de descida, empatou aos 21 minutos, por Serdar - que viria a ser expulso -, mas o penálti de Jovic, com direito a acção do VAR, “salvou” o adversário do Benfica na Liga Europa.

Deste sábado, destaque, ainda, para a vitória do RB Leipzig em casa do Bayer Leverkusen, por 4-2, num jogo no qual o português Bruma não saiu do banco.