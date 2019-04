Grande assistência de Ricardo Pereira “embala” Leicester

Uma assistência para golo do português Ricardo Pereira permitiu ao Leicester “embalar” para uma goleada por 4-1, frente ao Huddersfield, neste sábado, em jogo da ronda 33 da Liga Inglesa. Com este triunfo, a equipa de Ricardo sobe, à condição, ao sétimo lugar da tabela, ficando à espera do que farão Wolverhampton e Watford, neste domingo.

Nesta tarde, o Leicester saiu na frente do marcador, com um golo de Tielemans, aos 24 minutos. Já na segunda parte, Ricardo Pereira, com esta grande assistência, permitiu a Vardy fazer o 2-0.

Depois de Mooy ter reduzido, Maddison e Vardy, aos 79 e 84 minutos, construíram a goleada do Leicester, agora orientado por Brandon Rodgers.

Dos jogos desta tarde saíram, também, as vitórias fora de casa do Crystal Palace e do Burnley, frente a Newcastle e Bournemouth, respectivamente, em dois jogos com parcas implicações na tabela.