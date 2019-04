Alexis Santos garante ida aos Jogos Olímpicos

O nadador Alexis Santos bateu o recorde nacional nos 200 metros estilos e alcançou mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Neste sábado, durante os Campeonatos Nacionais, em Coimbra, o recorde nacional desta prova foi batido duas vezes: com 1m58,19s, Alexis superou a marca conseguida por Gabriel Lopes ainda durante a manhã.

“A competição é assim mesmo. O meu objectivo era fazer uma boa marca para, pelo menos, garantir a minha presença nos Jogos Olímpicos”, disse, antes de subir ao pódio.

O nadador acrescentou: “Se fizesse o meu recorde, estaria garantido nos Jogos Olímpicos. Depois de ver o Gabriel Lopes bater o meu recorde, ainda me deu uma vontade extra de voltar a bater”.

Quem também garantiu a sua presença mas nos Campeonatos do Mundo foi Victoria Kaminskaya que, na prova dos 400 metros estilos, nadou a distância em 4m41,04s.

A atleta do Benfica falhou os mínimos (4m38,53s) para os Jogos Olímpicos, que é o seu grande objectivo da época, mas já tem presença assegurada nos Mundiais: “Estou a ir passo a passo, uma coisa de cada vez. Como não tinha os mínimos para os Campeonatos do Mundo o meu objectivo era fazer os mínimos”, disse Victoria Kaminskaya.

Quem também bateu o recorde nacional, mas dos 200m livres, foi Miguel Duarte Nascimento. Com o tempo de 1m47,97s, o atleta do Benfica “roubou” 42 décimos de segundo ao anterior recorde, que pertencia ao sportinguista Alexis Santos desde Março de 2017.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Também já estava com este [recorde] na mira. Foi uma prova dura e fiquei com um sabor agridoce na boca, porque estava à espera de conseguir fazer mínimos para os Campeonatos do Mundo e fiquei a cinco décimos”, lamentou.

De qualquer forma, acrescentou Miguel Nascimento, “é um passo muito importante para mim, porque melhorei dois segundos em relação ao meu recorde pessoal”.

Na sexta-feira, o nadador do Benfica obteve também o recorde nacional absoluto na prova dos 50 metros livres, com o tempo de 22,7 segundos, tirando 19 décimos ao anterior recorde, que pertencia a Alexandre Escudier Agostinho desde 2009.