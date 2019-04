Os jovens também querem controlar a sua pegada digital

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

Esta semana, falamos sobre a protecção online dos mais novos. As crianças e os jovens usam hoje a internet de forma cada vez mais intensa. Mas será que estão conscientes dos riscos que correm quanto à sua privacidade e da pegada digital que deixam quando navegam em sites ou utilizam redes sociais?

O que podem fazer os pais para garantir a sua protecção online? E qual a idade certa para os mais jovens poderem consentir a recolha de dados pessoais sem autorização dos pais?

A jornalista Joana Filipe conversou com Cristina Ponte, investigadora da da Universidade Nova de Lisboa e ​coordenadora da equipa portuguesa do projecto EU Kids Online, que dá algumas respostas.

Na página especial A Europa que conta, leia ainda a entrevista de João Pedro Pereira a Alexandre Sousa Pinheiro, professor de Direito na Universidade de Lisboa, sobre o Regulamento de Protecção de Dados.

Na rubrica Eurodeputado da semana, fomos ainda perguntar ao eurodeputado Fernando Ruas, eleito pelo Partido Social Democrata, o que fez na última semana.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.