Protecção Civil alerta para neve, chuva e vento forte durante o fim-de-semana

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) alertou esta sexta-feira para um agravamento do estado do tempo em Portugal Continental durante o fim-de-semana, com base nas previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A instabilidade climatérica poderá manter-se até ao final da próxima semana.

Já durante a noite desta sexta-feira, e até domingo, as previsões apontam para a ocorrência de chuva em alguns pontos do país, “pontualmente forte”, em especial nas regiões do litoral Norte e Centro. Os aguaceiros podem ser de granizo e acompanhados por trovoada, com possibilidade de formação de gelo durante a noite e durante o dia em zonas mais sombrias. O vento vai soprar moderado a forte no litoral e nas terras altas até domingo, com rajadas até 70 km/h.

As regiões mais montanhosas também poderão assistir a queda de neve e com acumulação acima dos 800/1000 m, nomeadamente nas serras da Estrela, Peneda-Gerês, Montesinho, Alvão-Marão e Montemuro. A acumulação de neve pode exceder os 5 centímetros e chegar aos 15 nos próximos três dias, especialmente na zona da Torre, na Serra da Estrela.

De resto, o acesso ao maciço central da Serra da Estrela já está se encontra encerrado desde a manhã de sexta-feira devido à queda de neve e às condições meteorológicas adversas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Sábado poderá ser o dia mais “crítico” no que diz respeito à neve – logo a partir das 00h, explicou fonte do IPMA ao PÚBLICO. “A neve poderá ser mais persistente no extremo Norte do país, junto à fronteira, e na Serra da Estrela”, completou. Nessa serra, na Torre, a neve deverá cair ao longo desta sexta-feira e sábado.

A agitação marítima também vai estar forte ao longo deste primeiro fim-de-semana de Abril, com “ondas de noroeste de 4 a 5 metros na costa ocidental até às 10 horas de domingo”. A ondulação pode aumentar “temporariamente para 5 a 7 metros, podendo atingir 10 a 12 metros de altura máxima, entre as 3h e as 12 h de amanhã, no litoral a norte do Cabo Mondego, e entre as 6h e as 15 h de amanhã no litoral da região de Lisboa e Leiria”

Perante este cenário, a ANPC e o IPMA alertam cuidados redobrados na estrada, onde o pavimento estará escorregadio, e perigo de ocorrer inundações, lençóis de água e danos em várias estruturas urbanas devido ao vento e chuva forte. Ambas as entidades apelam à condução defensiva, que se evite estar perto de zonas costeiras e garantir o escoamento de água em todo o tipo propriedades.