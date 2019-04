Prepare-se: fim-de-semana traz chuva, neve e vento

Os primeiros dias das férias da Páscoa trazem consigo chuva, neve nas terras altas e vento, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira e para o fim-de-semana. Nos próximos dias poderá contar ainda com trovoada e granizo nalguns pontos do país.

A previsão para esta sexta-feira será de aguaceiros “que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada” na generalidade do país, de acordo com o IPMA. O céu irá manter-se nublado, com períodos de céu muito nublado, e será acompanhado de uma ligeira descida das temperaturas no Centro e Sul do país.

O IPMA prevê ainda queda de neve nas terras altas, acima dos 800/100 metros nas regiões Norte e Centro e “possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra de São Mamede”, no Alto Alentejo, até ao início da manhã.

O acesso ao maciço central da Serra da Estrela está, desde a manhã desta sexta-feira, encerrado devido à queda de neve e às condições meteorológicas adversas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

O vento irá soprar moderado na generalidade do território, com “rajadas até 70 quilómetros por hora no litoral e a sul do Cabo Carvoeiro e nas terras altas”.

Para o fim-de-semana a previsão é semelhante: chuva, neve, trovoada e possibilidade de queda de granizo nos próximos dias. O vento soprará do quadrante oeste, por vezes forte, principalmente no litoral e terras altas, explicou fonte do IPMA ao PÚBLICO.