Operação Spring Break: GNR vai fiscalizar autocarros de finalistas à procura de drogas

Arranca na noite desta sexta-feira a 2.ª fase da Operação Spring Break​. A iniciativa da GNR tem como objectivo “prevenir a adopção de comportamentos de risco, inerentes ao consumo de drogas e álcool, por parte da população jovem, que se desloca, nesta altura do ano, para o sul de Espanha e Catalunha, em férias escolares"​, lê-se num comunicado enviado por esta força de segurança.

Esta fase da operação termina a 8 de Abril. Até lá, os militares da GNR vão promover acções em três pontos junto à fronteira: Portalegre (Caia); Guarda (Vilar Formoso); Algarve (Vila Real de Santo António).

O PÚBLICO questionou a GNR sobre o número de militares destacados para estas acções, mas a informação não foi disponibilizada.

Os militares dos comandos territoriais da GNR vão ter o “apoio da valência de investigação criminal e de binómios cinotécnicos [cães] de detecção de droga”. As acções são coordenadas com a Guardia Civil espanhola. Em conjunto, vão trabalhar na detecção de “ilícitos associados ao consumo de substâncias estupefacientes" e na garantia de “condições de segurança dos veículos que irão transportar os jovens”.

A 3.ª e última fase da operação começa no sábado e termina a 21 de Abril. Durante este período vão ser realizadas “acções de fiscalização em estabelecimentos comerciais, no âmbito da venda de bebidas alcoólicas a menores e consumo de produtos estupefacientes”.

A iniciativa arrancou a 1 de Abril com acções de sensibilização direccionadas a estudantes do 9.º e do 12.º ano sobre “os comportamentos de risco associados a estas viagens”.

Esta não é a primeira vez que a GNR promove a Operação Spring Break. Em 2017, por exemplo, esta força de segurança fiscalizou 84 autocarros e registou 15 contra-ordenações, três das quais relacionadas com o consumo de droga.