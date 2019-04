Cabeça encontrada em Leça: mulher detida por homicídio e profanação de cadáver

A Polícia Judiciária (PJ), através da Directoria do Norte, identificou e deteve uma mulher pela prática de um crime de homicídio qualificado e profanação de cadáver.

De acordo, com o comunicado da PJ, este caso está relacionado com a investigação que estava em curso ao aparecimento de uma cabeça humana no areal da praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, na manhã do dia 7 de Março.

Refere o mesmo comunicado que “após intensas diligências de investigação que possibilitaram a identificação da vítima, foi possível recolher elementos que conduziram à detenção de uma cidadã estrangeira, para quem aquela trabalhava, que se encontra indiciada pela co-autoria do homicídio e subsequente profanação de cadáver”.

Na origem do crime, e que segundo a PJ ainda está em investigação, "está a existência de uma dívida da arguida à vítima, que esta insistia em ver saldada”.

A detida tem 52 anos, massagista, sem antecedentes criminais conhecidos, será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.