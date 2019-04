Professor que manteria contactos sexuais com crianças na Internet fica em prisão preventiva

Um professor, de 32 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) suspeito da prática de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, em Gondomar, informou esta sexta-feira aquela força policial. A detenção ocorreu esta quinta-feira, tendo nesse dia o docente da área das ciências, que era igualmente treinador de futebol num clube de Gondomar, sido ouvido por um juiz de instrução, que lhe aplicou a medida de coacção de prisão preventiva.

Segundo o PÚBLICO apurou, o professor utilizaria a rede social Facebook e a ferramenta de comunicação Skype para manter conversas de cariz sexual e obter fotografias e vídeos íntimos de menores do sexo masculino, que conhecia, com idades entre os 12 e os 14 anos.

Em comunicado, a PJ esclarece que “a investigação se iniciou na sequência de denúncia, por parte dos pais de um menor visado, de que o suspeito, ao longo dos últimos meses, vinha mantendo contactos de cariz sexual com menores do sexo masculino”. Esta criança seria treinada pelo suspeito.

No primeiro interrogatório judicial, o professor terá assumido os crimes, tendo dito que não conseguia resistir aos impulsos que sentia. Os abusos sexuais não ultrapassariam o mundo digital, não tendo, até agora, sido recolhidos elementos que apontem para contactos físicos com os menores. Mas a investigação ainda está numa fase inicial, não tendo ainda a PJ identificado outras vítimas do suspeito, que tudo indica existirem.