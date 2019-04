Derrame no Porto de Sines provocado por reabastecimento de navio

O reabastecimento de um navio no Porto de Sines estará na origem de um derrame de fuelóleo que se encontra confinado ao local onde o navio está atracado, de acordo com a Polícia Marítima de Sines.

O navio porta contentores MSC Sandra recebia combustível de uma barcaça quando ocorreu o derrame.

Em comunicado, a Administração dos Portos de Sines e do Algarve garante que “de imediato foram activados os meios de contigência do Porto de Sines, incluindo a colocação de barreiras, com vistas à contenção e recolha do combustível derramado.

O incidente ocorreu na noite de quinta-feira, pelas 23h45, no Terminal XXI do Porto de Sines, confirmou ao PÚBLICO a Polícia Marítima de Sines.

A contenção do combustível derramado está a ser assegurada pela administração portuária, que tem no local uma equipa que está a efectuar a limpeza das águas.

Está em curso uma investigação liderada pela Autoridade Marítima Nacional e pelo Ministério Público para apurar as causas do incidente.