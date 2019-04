Metro do Porto atropela quatro adolescentes

Um acidente na linha Laranja do Metro do Porto causou quatro vítimas na tarde desta sexta-feira, confirmou ao PÚBLICO fonte do INEM, que acrescenta que, em princípio, se tratarão de ferimentos ligeiros. As vítimas são adolescentes, com cerca de 15 anos, e foram encaminhadas para o Hospital de São João.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o acidente aconteceu por volta das 13h19. O INEM diz que recebeu o alerta às 13h27. O acidente aconteceu perto da estação da Levada, em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, que fica próxima do centro comercial Parque Nascente.

Segundo fonte da Metro do Porto, os jovens iam agarrados à viatura, pela sua parte exterior, e acabaram por cair na linha. A mesma fonte acrescenta que este é um problema recorrente, para o qual a empresa tem chamado a atenção de várias entidades.