A8 cortada após choque em cadeia com mais de 10 carros

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas esta sexta-feira, uma delas com gravidade, em dois acidentes envolvendo diversos veículos nos dois sentidos da A8, em Torres Vedras, obrigando ao corte da via, segundo o INEM e a Protecção Civil.

As autoridades estão a desviar o trânsito para a Estrada Nacional 8 (EN8).

Contactada pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) contou que foram accionados meios para dois acidentes, ao quilómetro 35 da A8, um no sentido Torres Vedra - Lisboa e outro no sentido inverso, próximo das 7h30.

O INEM registou quatro feridos ligeiros no acidente que ocorreu no sentido Norte-Sul e um ferido grave na colisão ocorrida no sentido Sul-Norte. Contudo, contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse ter conhecimento de seis vítimas.

Para o local foram enviados, segundo o INEM, a viatura médica de emergência de Torres Vedras e a de Santa Maria, três ambulâncias dos bombeiros voluntários de Torres Vedras, duas dos bombeiros de Sobral de Monte Agraço e uma dos bombeiros da Malveira.

O CDOS de Lisboa disse à Lusa ter conhecimento de uma colisão envolvendo vários veículos no sentido Norte-Sul, na A8, sem precisar o número total, e que o alerta foi recebido pelas 7h38.

No total, segundo o CDOS de Lisboa, pelas 8h30 estavam 19 elementos no local, apoiados por 10 veículos.

Os trabalhos para a reabertura da auto-estrada estão em curso, mas ainda não há previsão de quando o trânsito será restabelecido.

Todas as vítimas estão a ser encaminhadas para o Hospital de Torres Vedras.