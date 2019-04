Lei de Bases da Saúde: PSD acusa Governo de “violar” separação de poderes

O deputado e porta-voz para a saúde do PSD, Ricardo Baptista Leite, acusa o Governo de “violar a separação de poderes” ao negociar directamente com o BE a Lei de Bases da Saúde quando há um grupo de trabalho a discutir a proposta de lei na Assembleia da República.

Ricardo Baptista Leite, em declarações aos jornalistas no Parlamento, referia-se às declarações do primeiro-ministro, no debate quinzenal de quinta-feira, quando afirmou que o executivo já fez chegar à bancada do BE “uma redacção em função dos últimos contactos” que ambos têm mantido sobre a matéria.

“Ficámos espantados para não dizer chocados”, disse o deputado do PSD, que pede à presidente do grupo de trabalho para solicitar ao Governo que o referido documento seja distribuído aos deputados das restantes bancadas. Para Ricardo Baptista Leite, que é porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD, esta actuação do primeiro-ministro revela que há uma “violação da separação de poderes”, já que o Governo se está a “imiscuir” no trabalho da Assembleia da República. Uma situação que é diferente “se o BE e o PS quiserem reunir enquanto partidos”.

O deputado lembrou ainda que a ministra da Saúde, Marta Temido, remeteu para a Assembleia da República a conclusão do trabalho legislativo depois de ter enviado para o Parlamento a proposta de Lei de Bases da Saúde.