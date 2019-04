Galamba reage com humor a notícia sobre obrigar os funcionários a usarem o elevador

Depois de ter sido notícia o facto de Assunção Cristas, quando era ministra da Agricultura, ter dado ordens para que os funcionários do seu ministério dispensassem as gravatas e assim poupassem no ar condicionado, o Jornal Económico noticiou que o secretário de Estado da Energia, João Galamba tomou uma decisão mais contrária à poupança de... energia.

“A instalação do gabinete de Galamba no edifício do MATE [Ministério da Agricultura e da Transição Energética], situado na rua de O Século”, em Lisboa, resultou em várias alterações na rotina diária dos respectivos funcionários: passaram a ter que entrar pela porta das traseiras e foram obrigados a usar o elevador em vez das escadas”, conta o semanário.

O secretário de Estado, que se justificou, explicando que a ordem só se manteve durante um período de obras, reagiu à notícia com humor. Publicou uma foto na rede social Twitter, da qual é um activo utilizador, e escreveu: “Aqui se vê o secretário de Estado da Energia, num exercício de puro autoritarismo, a enfiar de forma extremamente autoritária pessoas no elevador do ministério”.

Na imagem, vê-se um elevador cheio de funcionários, com ar divertido, e João Galamba a fechá-los lá dentro, como se os obrigasse a ir de um andar para o outro daquela forma. [É a] Única reacção possível a uma ‘notícia’ sem nexo”, acrescentou o governante.