França tem pena de prisão e multa para políticos que empregam familiares

Ao contrário de Portugal, França já regulou em lei as regras sobre a contratação de familiares por políticos. A lei para a moralização da vida política, aprovada em 2017 por maioria absoluta de votos no Parlamento, proíbe ministros, deputados e autarcas de empregar familiares, especificando os laços de parentesco: mulher/marido, quer por casamento quer por união de facto; pais ou sogros; filhos ou enteados. Quem o fizer, arrisca uma pena de prisão até três anos e 45 mil euros de multa.

A mesma lei regula os casos em que membros do Governo contratam familiares de outros membros do Governo, obrigando a uma comunicação pública dos contratos: “Quando um membro do gabinete ministerial tem uma relação familiar com outro membro do Governo, ele ou ela deve informar, sem demora, o membro do Governo do qual é o colaborador e a Alta Autoridade para a Transparência da Vida Pública”.

Depois de ter sido noticiado que existem várias ligações familiares nos gabinetes ministeriais e de um secretário de Estado se ter demitido, tanto o primeiro-ministro, António Costa, como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vieram defender em público a necessidade de haver leis específicas para regular as nomeações.