O inutilitarismo

No ano em que nasceu Amália o humorista Robert Benchley escreveu que se pode “dividir o mundo em duas classes: os que estão constantemente a dividir as pessoas do mundo em duas classes e os que não estão”.

Ao longo do século as pessoas mais variadas têm reescrito o texto original. Eu gosto mais de “há dois tipos de pessoas: as que dividem tudo em dois e as que têm mais que fazer”. Ou “há dois tipos de pessoas: as que dividem as pessoas em dois tipos e aquelas que estão condenadas a ouvi-las”.

Respondam-me a estas perguntas. Compra bananas verdinhas. Ainda tem duas comestíveis em casa. Quais é que come primeiro? As velhas para que não envelheçam mais ainda? Ou as novas e que se lixe?

É assinante duma revista que adora. Por causa de uma greve nos correios chegam oito ao mesmo tempo. Qual é o número que lê primeiro? O mais recente por estar mais perto da actualidade ou começa pelo mais velho para se ir actualizando aos poucos?

Compra um vinho branco de 2018. Ainda tem em casa garrafas do 2017. Sabendo que o 2017 lhe saberá mal se o beber depois do 2018, sacrifica-se e não toca no 2018 até acabar o 2017? Ou bebe o vinho novo e transforma o velho em vinho de guarda?

Pois então. O mundo divide-se em dois tipos: os que preferem o máximo prazer antes da degradação e os que preferem começar mal e ir subindo de prazer até chegar à euforia.

Eu prefiro sempre o maior prazer primeiro e os menores depois – até porque há bananas que se tornam incomestíveis e que resolvem o dilema sem precisar da nossa deliberação.