Não lhe dês cavaco

Sabemos quem foi o político, que dizia que não era político, e que mais mal fez a Portugal, durante 20 anos! António Costa referiu e muito bem que aquele foi mau exemplo de endogamia partidária: Oliveira e Costa, Dias Loureiro, Ferreira do Amaral, etc., seus ministros. Nem me alongo sobre os milhões de milhões de euros vindos da ex-CEE, aquando aquele foi o primeiro-ministro e foram geridos por uma empresa em detrimento das universidades. Todos sabem para onde foi parte da astronómica fortuna...

Agora chamou “cobardes e hipócritas” ao PS, BE e PCP, porque reverteram malfeitorias do seu partido enquanto desgoverno, ajudado por ele, como medíocre Presidente da República. Em causa, as reduções do IVA e as 35 horas de trabalho semanal. No dizer de Cavaco, isto “está a prejudicar o SNS e os mais desfavorecidos”. Hipocrisia, cinismo e amnésia classificam esta afirmação. Não me ocorre uma medida para os desfavorecidos, nos seus mandatos como primeiro-ministro. Preocupa-se, agora, com os mais desfavorecidos. Então abdique das mordomias excepcionais, por ser ex-presidente. Seja consequente entre a teoria, a prática e o catolicismo. Seria uma cifra volumosa a favor das preocupações. O também ex-presidente Ramalho Eanes nada recebe. Não quis, honra lhe seja prestada. Não lhe passem cavaco!

Vítor Colaço Santos, Areias

Utilidade pública

Desde a década de 1930 que um grupo de cidadãos fundou um grupo para defender a cultura portuguesa num lugar que lhe era próprio, mas onde sofria ameaças constantes. Esse grupo fez o possível e o impossível pelas memórias portuguesas desse lugar. Ajudou cidadãos dele oriundos, principalmente numa época de miséria e de perseguições (Guerra Civil de Espanha). Teve à sua frente homens como o oliventino Ventura Ledesma Abrantes (1883-1956), um dos dinamizadores da Feira do Livro de Lisboa e prestigiado editor, e Hernâni Cidade (1887-1975), opositor ao regime de Salazar.

Esse grupo não se calou. Quase desapareceu por mais de uma vez, mas renasceu sempre. Lutou pela cultura portuguesa no lugar que era a sua razão de ser. Nesse lugar, a cultura portuguesa acabou por não morrer, ainda que tenha sobrevivido a custo. Os habitantes têm-na vindo a chamar a si, ainda que sem traços de discussão de soberania. Isto contra as expectativas mais negativas, e perante uma geral surpresa, tantas vezes mascarada de calculada indiferença.

Dezembro de 2018 viu recompensados muitos dos esforços do grupo cujo nome vai ser revelado. Ei-lo reconhecido como merecedor do “Estatuto de Utilidade Pública”, a 5 de Dezembro de 2018. Citando: "Declaro a utilidade pública do Grupo dos Amigos de Olivença — Sociedade Patriótica/5 de Dezembro de 2018/ A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel de Lemos Leitão Marques (DESPACHO N.º 12098/2018)”. Fica esclarecido que a luta pela cultura portuguesa, naquele lugar, tem valido a pena. Obrigado! No que toca à cultura, há que fazer o impossível. Em Olivença, principalmente, onde ela luta por não morrer...

Carlos Luna, Estremoz