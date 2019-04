Rumores de abertura de fronteiras causam confrontos entre polícia e refugiados na Grécia

A polícia grega entrou em confronto esta sexta-feira com um grupo de milhares de refugiados que se concentraram perto de Salónica, quando estavam a caminho da fronteira com a Macedónia do Norte. Em Atenas, um protesto de migrantes causou a suspensão dos serviços ferroviários.

Na origem dos distúrbios esteve um rumor que circulou nas redes sociais de que a fronteira seria reaberta, segundo a imprensa grega. Os migrantes, na sua maioria com origem no Médio Oriente, chegaram à Grécia nos últimos anos, mas pretendem abandonar o país e chegar ao Norte da Europa, onde muitos têm familiares e esperam ter mais perspectivas de conseguir trabalho.

Na quinta-feira, cerca de 600 refugiados acamparam num terreno aberto perto do campo de Diavata, nos arredores de Salónica, um dos muitos espalhados pela Grécia e que se encontram sobrelotados. Tentavam chegar à fronteira com a Macedónia do Norte para seguir para países como a Alemanha, França, ou Holanda. Segundo o jornal Kathimerini, entre a multidão havia famílias inteiras com crianças pequenas.

O grupo foi interceptado pela polícia anti-motim, que cortou uma das estradas que liga à fronteira norte. Nesta sexta-feira, juntaram-se mais de duas mil pessoas perto do campo de Diavata, segundo o Kathimerini. Alguns atiraram pedras e paus à polícia, que respondeu com granadas de gás lacrimogéneo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Atenas, meia centena de refugiados organizou um protesto na principal estação ferroviária da capital, bloqueando os carris. A circulação de comboios chegou a ser suspensa, diz a Reuters. Os manifestantes pediam a abertura da fronteira e lançavam gritos de “Alemanha”.

O Governo grego esclareceu que as notícias de abertura das fronteiras são “mentira” e deixou apelos aos migrantes para que regressem aos campos de refugiados. O ministro das Migrações, Miltiadis Klapas, disse que as movimentações em Diavata são “resultado de informação completamente infundada de que irá haver uma concentração maciça nas fronteiras e que assim elas irão abrir”. “As fronteiras estão encerradas pela iniciativa de outros países”, acrescentou.

Episódios semelhantes foram noticiados na Turquia, onde também circulou um rumor de que a fronteira com a Grécia tinha sido aberta. Grupos de refugiados tentaram chegar à fronteira, mas foram impedidos pela polícia, que deteve 1200 pessoas, segundo a imprensa local.