Guterres apanhado no meio da ofensiva do marechal Haftar para conquistar a Líbia

“Chegou a hora”. A mensagem de Khalifa Haftar, líder do Exército Nacional Líbio (ENL) e senhor de mais de metade do país, para os seus homens na quinta-feira, quando conquistaram a cidade de Gharyan, 90 km a sul de Tripoli, foi clara: avancem para a capital. À ofensiva chamou “Libertar Trípoli”. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que visita a Líbia em antecipação da aguardada Conferência Nacional destinada a encontrar uma solução pacífica para o conflito, foi apanhado de surpresa em Trípoli pela movimentação das forças de Haftar.

“Fui surpreendido por uma série de movimentos militares e uma série de declarações públicas que, logicamente, causam uma grande preocupação”, disse Guterres em conferência de imprensa na quinta-feira. O secretário-geral da ONU apelou “à contenção, à calma”, pedindo o desagravamento da tensão e sublinhando que “não há solução militar para os problemas da Líbia”.

Com o Conselho de Segurança reunido de emergência esta sexta-feira, a pedido do Reino Unido, as forças de Haftar eram travadas a uma trintena de quilómetros da capital líbia, com 145 dos seus homens e 60 veículos capturados pelos milicianos que apoiam o Governo reconhecido pela ONU em Zawiya. A imprensa líbia fala ainda de combates na cidade de Aziza, cerca de 50 km a sudoeste da capital.

A mesma imprensa líbia refere a fuga de vários chefes de milícias e alguns membros do Governo aceite internacionalmente de Fayez al-Sarraj para a Tunísia e a Turquia, com receio dos avanços dos homens do marechal Haftar.

Oito anos depois da queda do regime, o homem que fez a revolução com Muammar Khadafi e depois cortou com o ditador e se exilou nos Estados Unidos onde viveu mais de duas décadas (possui a cidadania americana), tem paulatinamente, e sem que a comunidade internacional faça qualquer coisa para o impedir, ocupado cada vez mais terreno num país dividido em milícias e com um Governo frágil, mesmo com apoio da comunidade internacional.

Al-Sarraj, o primeiro-ministro, ordenou às milícias que apoiam o Executivo saído do Acordo Nacional Líbio de 2015 para estarem prontos “para enfrentar qualquer ameaça”, recebendo o apoio de vários senhores da guerra da Líbia Ocidental para “deter o avanço maldito dos apoiantes de Haftar”. Esta sexta-feira, Al-Sarraj visitou o checkpoint 27, na região de Wershiffana, onde o avanço das forças de Haftar em direcção a Trípoli foi travado depois de combates que duraram toda a noite. De acordo com fontes do Governo, mais de uma centena de homens do ENL foram feitos prisioneiros.

O marechal tem um encontro marcado com Guterres em Benghazi, previamente agendado para discutir a Conferência Nacional marcada para 14 a 16 de Abril em Gadamés, oásis berbere junto à fronteira com a Tunísia e a Argélia. O secretário-geral da ONU confirmou a reunião desta sexta-feira e, sem revelar o teor da conversa privada com o líder do ENL, salientou “a necessidade absoluta de evitar o drama que seria um grande confronto, especialmente se for em Trípoli”.

Antes de Benghazi, Guterres reuniu-se em Tobruk com o líder da Câmara de Representantes, Aguila Saleh (apoiante de Haftar e que não reconhece o Governo de Al-Sarraj) para insistir na sua tese: “Reitero que não há solução militar para a crise líbia, só uma solução política”. Solução essa que, de acordo com a ONU, passa pela Conferência Nacional, “uma iniciativa com a participação exclusiva de líbios, entre 120 e 150”, sem inclusão de estrangeiros a não ser a equipa das Nações Unidas destacada para organizar o evento.

O breve comunicado conjunto, emitido depois do encontro entre Guterres e Saleh em Tobruk, limitou-se a constatar que os dois discutiram “a forma de pôr fim à crise actual no país” e a sublinhar que os “resultados da Conferência Nacional devem reflectir a vontade dos líbios sem ingerência estrangeira”.