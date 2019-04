O rio Teixeira vai ter passadiços e um ecotrilho com mais de nove quilómetros

As margens do rio Teixeira, na zona de Lafões, vão ter um eco-trilho com mais de nove quilómetros de Manhouce, em São Pedro do Sul, passando por terras de Vale de Cambra, até à futura praia da Carriça, em Oliveira de Frades. As três autarquias envolvidas, localizadas nos distritos que o rio divide, Aveiro e Viseu, assinaram esta sexta-feira um acordo para dar início à obra que atravessará um cenário natural, de belas paisagens e águas límpidas, marcado por quedas e poços de água. E, por sinal, o ecotrilho será vizinho dos célebres Passadiços do Paiva.

Espera-se que o projecto seja um foco de “desenvolvimento de toda uma região”, nas palavras do presidente da Câmara de Oliveira de Frades, Paulo Ferreira, que falava na Junta de Freguesia de São João da Serra, Oliveira de Frades, na cerimónia de assinatura do acordo. Será “uma das obras mais emblemáticas da região", referiu, assinalando que "será inscrita nos lugares a visitar em Portugal e até além-fronteiras".

O Eco Trilho do Teixeira, explicou por sua vez o presidente de São Pedro do Sul, “é um projecto que vai ser pago em partes iguais pelas três câmaras e depois irá ser pago em função dos quilómetros que ficam em cada município e do que irá ser feito em cada um dos concelhos”. Vítor Figueiredo adiantou que “o projecto está, neste momento, a ser feito e ainda não há pormenores”, mas desvendou que "irá ter algumas pontes, em madeira, corrimãos em trilhos naturais” e “é em função do que será construído em cada município que serão depois divididos os custos”.

Já para o presidente de Vale de Cambra, distrito de Aveiro, o projecot visa "valorizar uma natureza que está virgem, que tem um enorme potencial e que pode pôr os três municípios no mapa”. José Pinheiro assumiu que com “a união deste triunvirato” é também uma forma de “puxar o interior e valorizar o território, dando corpo às potencialidades” dos três municípios e que os autarcas pretendem que “seja uma âncora para o turismo”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Valorizarmos, por exemplo, as aldeias onde há turismo em espaço rural, como é o caso de Vale de Cambra, que tem duas classificadas como Aldeias de Portugal, a da Felgueira, onde estamos a fazer alguns investimentos, e a do Trebilhadouro, que está exclusivamente virada para o turismo”. As aldeias têm, no entender de José Pinheiro, “um potencial adormecido que pode despertar com projectos-âncora” como este.

Em São Pedro do Sul, o projecto complementar é o Museu de Manhouce, localizado na zona onde começa e acaba o trilho e em que “está, neste momento, um arquitecto a trabalhar”, explica o autarca local. Em Oliveira de Frades, o projecto complementar é o da praia da Carriça: segundo adiantou o presidente da câmara, Paulo Ferreira, espera-se que esta última obra esteja pronta a tempo do Verão.

Os passeios por partes do rio Teixeira são também uma das atracções da Rota da Água e da Pedra das Montanhas Mágicas.