Rafa suspenso por um jogo

Rafa, médio do Benfica expulso em Alvalade, no final da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, cumprirá um jogo de suspensão na 28.ª jornada, falhando a deslocação a Santa Maria da Feira, este domingo, às 17.30 horas.

A decisão foi esta sexta-feira divulgada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O internacional português foi admoestado com o segundo cartão amarelo já depois de concluído o encontro, que determinou a eliminação do Benfica, e em que o árbitro Hugo Miguel puniu o futebolista do Benfica na sequência de uma altercação com elementos do Sporting.

Já o defesa-central Felipe, do FC Porto, expulso em Braga, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal (por acumulação de amarelos), cumprirá dois jogos de suspensão no campeonato. Após ter completado uma série de nove cartolinas na Liga, Felipe estava já impedido de defrontar o Boavista, esta noite, no Dragão. O defesa brasileiro não será igualmente opção para a jornada seguinte, em Portimão.