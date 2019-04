Paulo Sousa vence pela primeira vez pelo Bordéus

Paulo Sousa estreou-se nas vitórias como treinador do Bordéus: após dois empates para a Liga francesa de futebol, conseguiu ganhar esta sexta-feira ao histórico Olympique de Marselha, por 2-0.

O técnico português rendeu Eric Bedouet após a 28.ª jornada, somando depois dois empates e agora esta vitória, ante o finalista derrotado da Liga Europa e actual quinto classificado do campeonato francês.

Quanto ao Bordéus, sobe provisoriamente ao 11.º lugar, com 38 pontos, já 15 acima da zona de despromoção. O acesso à Liga Europa continua distante, já que precisa de recuperar oito pontos para o sexto lugar.

O guineense François Kamano abriu o activo no estádio Matmut Atlantique, aos 27 minutos, de grande penalidade, e Nicolas de Préville elevou para 2-0, aos 71’.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A expulsão do brasileiro Pablo, defesa do Bordéus, aos 82’, ajudou a um domínio final intenso do Marselha, mas não houve mais golos.

Les @girondins dominent leur rival marseillais et continuent leur série : ils n'ont pas perdu un match contre l'@OM_Officiel à domicile depuis plus de 41 ans ??



?? @f_kamano remet le contact, le break pour De Préville... Le compte-rendu de ce #FCGBOM ??? https://t.co/aIdTncJOv4 pic.twitter.com/9FyejVWuCU — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 5 de abril de 2019

Aos 48 anos, esta é a primeira experiência de Paulo Sousa a treinar em França, depois de já ter orientado no campeonato inglês Queen's Park Rangers, Swansea e Leicester, na Hungria o Videoton, em Itália a Fiorentina, em Israel o Maccabi Telavive, na Suíça o Basileia e na China o Tianjin Quanjian.