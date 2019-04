Liverpool vence Southampton antes de receber o FC Porto

Dois golos nos últimos 10 minutos permitiram ao Liverpool vencer em casa do Southampton por 1-3 e manter-se na corrida pelo título inglês, em jogo da 33.ª jornada da Premier League.

Segundos classificados da prova a um ponto do Manchester City, os “reds”, que na terça-feira recebem o FC Porto na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, ficaram cedo em desvantagem, quando o irlandês Shane Long adiantou os locais, aos nove minutos, mas a equipa de Jürgen Klopp igualou ainda antes do intervalo, por intermédio do guineense Naby Keita, aos 36’.

O conjunto de Liverpool manteve a pressão na segunda metade, mas apenas conseguiu passar para a frente nos últimos 10 minutos, primeiro pelo egípcio Mohamed Salah, que conduziu um contra-ataque desde o seu meio-campo e, à entrada da área, desferiu um remate imparável, tendo Jordan Henderson sentenciado a partida já em cima dos 90 minutos.

Com este triunfo, os “reds” assumem a liderança do campeonato com 82 pontos, mais dois do que os “citizens”, que têm menos um encontro disputado.