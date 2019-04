FC Porto volta ao comando provisório do campeonato

O FC Porto derrotou o Boavista, por 2-0, no arranque da 28.ª jornada do campeonato nacional e isolou-se provisoriamente no comando da prova. Os “dragões”, que chegaram aos 69 pontos, podem agora começar a preparar o embate com o Liverpool, para a Liga dos Campeões.

Num jogo praticamente de sentido único, o campeão nacional inaugurou o marcador aos 41’, de grande penalidade. Raphael Silva travou a progressão de Brahimi na área do Boavista e o árbitro apontou para a marca dos 11 metros, da qual Soares converteu sem dificuldades.

Logo a abrir a segunda parte, Otávio (48') ampliou a vantagem com um remate de fora da área, num lance em que Bracalli poderia ter feito melhor.

O FC Porto soma agora mais três pontos do que o Benfica, que no domingo joga em Santa Maria da Feira.