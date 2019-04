FC Porto manteve sangue frio em derby comandado à distância

O FC Porto cumpriu a tradição e superou, mais uma vez, o rival da cidade (2-0) nos derbies disputados em território do “dragão” — apesar da ausência dos respectivos técnicos nos bancos —, passando de novo a batata quente ao Benfica, no arranque da 28.ª jornada da Liga.

Com a meta do campeonato cada vez mais próxima, os campeões em título não podiam conceder um metro a um Boavista longe dos anos dourados, mas sempre um adversário temível e perigoso em momentos de grandes decisões.

Comandado e visto à distância, o Boavista apresentou-se com um aspecto coriáceo, adoptando uma estratégia que granjeou conquistas às legiões romanas. A táctica da tartaruga, com Yusupha a espreitar uma oportunidade para golpear o “dragão”, foi concebida a partir de uma linha de cinco defesas, resguardada por uma segunda barreira de quatro médios, com a curiosidade de integrar gente com capacidade e disponibilidade para sair rápido na tentativa de poder surpreender um FC Porto com alterações importantes no sector mais recuado.

Positivo/Negativo Positivo Soares Voltou a marcar de penálti, depois de ter estado muito perto de romper o bloqueio “axadrezado”, faltando apenas bater Bracali. Desenhou alguns lances interessantes para Otávio.

Positivo Otávio O golo que marcou no arranque do segundo tempo teve o condão de praticamente acabar com as esperanças do rival.

Positivo Bracali Retardou o golo portista com um par de intervenções a negar a felicidade a Soares. Menos feliz no remate de Otávio, mas ainda assim com uma passagem positiva pela antiga casa. Negativo Raphael Silva Vítima das circunstâncias ao tentar travar Brahimi. Um lance determinante e que poderia ter tido outra abordagem.

Sem Felipe (castigado) nem Alex Telles (lesionado), Sérgio Conceição mexia as pedras de um ponto elevado, apostando na dupla Pepe e Militão — com o futuro reforço do Real Madrid de regresso ao eixo — e com Manafá e Corona nos corredores. A grande novidade residiu no regresso de Brahimi, o melhor abre-latas para desmontar o bloqueio preparado pelos “axadrezados”.

A dinâmica da primeira meia-hora, altura em que Raphael Silva travou Brahimi na área de Bracali, mostrava um FC Porto de assalto, em busca do golo que atraísse o vizinho a usar o elevador. Soares testava Bracali, com o ex-portista a responder à altura, dando tempo a Matheus Índio para disparar a primeira flecha à baliza de Casillas.

O Boavista controlava os instintos em nome de um desígnio maior, accionando Carraça na direita apenas pela certa, quando o adversário se descompensava, e municiando uma batalha de nervos que Vidigal acreditava ser suficiente para minar a confiança “azul e branca”. Os lances de bola parada, especialidade da casa, também não surtiam efeito, apesar dos esforços de Pepe e Danilo nos cantos de Corona.

Mas a dedicação do Boavista acabaria por ser traída por um penálti que Soares transformou na vantagem possível em 45 minutos de insistência que ainda tiveram um golo anulado a Marega, depois da intervenção acertada do VAR.

Ao intervalo, a diferença mínima alimentava a ilusão de Lito Vidigal, obrigado a repensar o jogo três minutos depois do reatamento da partida, agitada pela bomba de Otávio, a deflagrar nas redes do rival.

O derby estava bem encaminhado para os campeões nacionais, a quem competia, então, gerir com astúcia uma vantagem que o Boavista começava a desafiar após a troca de Yusupha e Rafa Lopes por Edu Machado e, especialmente, por Falcone. Mais musculado, o vizinho do Bessa tinha, contudo, que enfrentar o nervo de Maxi Pereira, com o uruguaio a dobrar a barreira dos 300 jogos ao serviço do FC Porto e a mostrar ao opositor que o corredor direito estava interditado.

Apesar de todas as tentativas, com a entrada do angolano Mateus, o Boavista já não ia a tempo de inverter um resultado que o FC Porto ainda poderia ter reforçado, mas a que nem Hernâni deu uma cor mais viva. Percebia-se, nessa altura, a preocupação de Sérgio Conceição em salvaguardar alguns jogadores, como Soares e Danilo Pereira, já a antecipar a deslocação a Liverpool para a Liga dos Campeões.