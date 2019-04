Porto recebe evento associado ao festival Tomorrowland

A cidade do Porto vai ser um dos palcos de um evento associado a um dos maiores festivais de música electrónica do mundo. O UNITE with Tomorrowland decorre a 27 de Julho no Parque Oriental da Cidade, numa co-produção entre a UAU e a PEV Entertainment, em parceria com a Câmara Municipal do Porto. Sem cartaz fechado, espera-se a participação de DJs nacionais e internacionais.

Realizado na Bélgica desde 2005 e com edições temporárias no Brasil e nos Estados Unidos, o Tomorrowland adopta a estratégia de um festival rival, o Ultra Music Festival, realizando eventos paralelos noutros países. Este ano, e para além do Porto, o UNITE with Tomorrowland realiza-se também em Atenas (Grécia), Marsa (Malta) e Barcelona (Espanha). Estes quatro palcos vão entrar em directo durante a realização do evento principal do Tomorrowland em Boom, nos arredores de Antuérpia, na Bélgica.

O Tomorrowland é vendido como uma oportunidade para “escapar à realidade” através da música ao vivo, do convívio e dos efeitos especiais e de pirotecnia dos concertos, que também são transmitidos em livestream na Internet.

Para quem procura um bilhete para o evento no Porto, é necessário criar um pré-registo no site oficial do Tomorrowland até dia 15 de Abril. A venda ao público começa dois dias depois, a 17 de Abril. O evento irá acontecer na mesma data do Eléctrico Porto Music Experience Festival, que terá lugar no Parque da Pasteleira.