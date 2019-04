Morreu prémio Nobel da Medicina Sydney Brenner

O prémio Nobel da Medicina de 2002, Sydney Brenner, morreu nesta sexta-feira, aos 93 anos, em Singapura, cidade-Estado onde vivia, informou a Fundação Calouste Gulbenkian em comunicado.

O biólogo sul-africano, pioneiro na área da biologia molecular, foi galardoado com o Prémio Nobel em 2002, juntamente com o britânico John Sulston e com o norte-americano H. Robert Horvitz, em reconhecimento pelas suas descobertas no campo da “regulação genética do desenvolvimento de órgãos e da morte programada de células”.

De 1998 a 2012, Sydney Brenner foi presidente do conselho científico do Instituto Gulbenkian da Ciência (IGC), dedicado à investigação biológica e biomédica. Até 2015, desempenhou funções na presidência do Comité de Gestão do IGC.

Segundo a Fundação Calouste Gulbenkian, Sydney Brenner “teve um papel fundamental no desenvolvimento da instituição e na internacionalização da ciência portuguesa”. Por esse motivo, em 2009, foi distinguido pelo ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, condecoração destinada à ciência e cultura.

A directora do Instituto Gulbenkian da Ciência, Mónica Bettencourt Dias, citada no comunicado, descreve Sydney como “um cientista brilhante” que “continuava a impressionar” quem o ouvia. Mónica Bettencourt Dias acrescenta que foi “uma sorte imensa tê-lo como pilar essencial de apoio ao desenvolvimento e consolidação do IGC”, louvando Sydney Brenner pelo seu apoio à direcção, estudantes e investigadores do instituto.