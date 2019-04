80% da população responderia à pergunta: é branco, negro, cigano, asiático?

Uma sondagem inédita em Portugal mostrou que há uma esmagadora maioria de inquiridos – 80% – a favor da introdução no Censos 2021 de uma pergunta sobre a origem étnico-racial.

E outra grande maioria – 90% – tem a percepção de que há discriminação em Portugal. Quase 30% dizem que a discriminação acontece muito frequentemente e 40% frequentemente. Esta foi, aliás, a pergunta em que as diferenças entre respondentes se mostraram mais acentuadas: para 84% dos ciganos a discriminação acontece muito frequentemente. O mesmo afirmam 39% dos negros e 29% dos brancos.

Elaborada pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, a sondagem à qual o PÚBLICO teve acesso baseou-se num inquérito por questionário aplicado a uma amostra de 1906 inquiridos residentes em Portugal: 1118 inquiridos de uma amostra representativa do país, e 788 inquiridos de subamostras complementares aplicadas na Área Metropolitana de Lisboa a pessoas que foram identificadas pelos entrevistadores como negras (414), ciganas (162), asiáticas (152) e brancas (60).

Em relação à questão sobre se acham relevante o Censos ter este tipo de pergunta, a maioria concorda, independentemente da idade ou grupo. Mas há diferenças entre os respondentes, de acordo com a sua origem: subscrevem-no 86% dos negros, 82% dos ciganos, 78% dos brancos e 67% dos asiáticos.

A adesão é maior entre os mais jovens (90% do grupo entre 18 e 24 anos) e vai diminuindo consoante a idade avança até chegar aos 66% entre quem tem 65 anos ou mais. É também maior em quem tem mais escolaridade – a maioria, 55%, dos que têm o 1.º ciclo concordam, enquanto essa percentagem é bem maior para os que têm o 3.º ciclo (85%), secundário e pós-secundário (83%) e o ensino superior (82%).

No que diz respeito à predisposição para responder à questão os valores de respostas afirmativas são mais elevados, em relação à pergunta anterior, em todas as idades – nos mais novos chega aos 91% aqueles que dizem que sim, responderiam à pergunta, e nos mais velhos aos 71%. Ocorre o mesmo tipo de tendência quando se faz o recorte de escolaridade: 56% dos que têm o 1.º ciclo dizem que responderiam e 92% dos que têm o ensino superior também.

No relatório sobre a sondagem, pedida pelo Grupo de Trabalho criado no ano passado pelo Governo, para avaliar a introdução de um pergunta sobre a origem étnico-racial dos cidadãos no Censos, lê-se que, apesar de alguns inquiridos terem dúvidas sobre o que significa o conceito étnico-racial, o que justifica “o esforço de encontrar uma forma simplificada de o transmitir”, não tiveram dificuldade em identificar-se em categorias propostas pré-definidas: 97,3% posicionaram-se numa das categorias apresentadas e apenas 2,7% declararam não se rever nas categorias.