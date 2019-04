Demite-se secretário de Estado do Ambiente que nomeou primo

O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, pediu a demissão, depois de se ter sabido que o seu gabinete tinha nomeado como adjunto o primo Armindo dos Santos Alves, que também já se demitiu.

A nomeação tinha sido feita por Carlos Martins em Setembro de 2016 e repetida em Novembro de 2018, o que significa que se ultrapassou uma linha definida pelo próprio primeiro-ministro, a de que um governante não pode nomear um familiar.

Nesta quinta-feira diferentes vozes à direita pediram a demissão do governante. O próprio PS admitiu ser profundamente errado e inadequado que um governante possa nomear um qualquer seu familiar”. A declaração foi de Ana Catarina Mendes, secretária adjunta do PS, que considerou ainda “evidente, óbvia e normal” a demissão de Armindo dos Santos Alves, primo do secretário de Estado do Ambiente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Governo já confirmou, em comunicado, que o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, apresentou o pedido de demissão. “O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, em representação do Governo português na Costa Rica, apresentou, hoje, o seu pedido de demissão”, lê-se na nota enviada às redacções.

Na carta enviada, Carlos Martins explica estar “em missão de trabalho no estrangeiro” quando toma “conhecimento da polémica em torno da nomeação de um membro da equipa” do seu gabinete.

“Ao longo destes anos, enquanto secretário de Estado do Ambiente, agi sempre por critérios de boa-fé e procurei dar o meu melhor para atingir os objectivos do Governo e do Ministério do Ambiente e da Transição Energética”, começa por escrever. E acrescenta: “Entendo que o assunto pode prejudicar o Governo, o Partido Socialista e o senhor primeiro-ministro. Com a mesma honra que determinou a minha aceitação de funções governativas, entendo, nesta hora, pedir a minha demissão ao senhor primeiro-ministro e ao senhor ministro”. A demissão foi aceite pelo ministro e pelo primeiro-ministro.