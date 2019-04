Quem quer ganhar mil euros a avaliar almofadas?

Sim, é mesmo verdade. A Koala Rest quer contratar uma pessoa para dormir com as suas almofadas durante um mês — com remuneração de 1000 euros (brutos). Prestes a lançar o novo produto, a empresa de colchões online quer que sejam “os portugueses a definir as características” da almofada e, por isso, vai enviar “uma série de protótipos do que poderá ser a almofada Koala” para o candidato seleccionado.

“Será um processo ao longo de todo um mês, com vários protótipos e ajustes nos mesmos, após o feedback diário da pessoa seleccionada”, escreve Bruno Madeira, co-fundador da empresa, ao P3. Assim, as almofadas serão entregues na casa da pessoa contratada, que tem de residir em Portugal e deverá analisar as qualidades e defeitos dos diversos modelos. O candidato deve ter disponibilidade para “estar em cooperação” com a equipa da Koala Rest.

As candidaturas estão abertas até 15 de Abril e podem ser feitas através do site da empresa. E para desempenhar este trabalho, a paixão pelo ócio não é um problema: “Se algum dos candidatos demonstrar uma especial aptidão e paixão pelo conforto, é um ponto a ter em conta”, refere Bruno Madeira. É caso para dormir sobre o assunto.