O “hermetismo aparente” de uma moradia em Sever do Vouga

A geometria irregular e os tons térreos destacam a GR House no espaço envolvente. Para quem entra, a casa em Sever do Vouga comprova que as aparências iludem. De fora, “parece um volume muito fechado, muito escuro, muito frio”, descreve Paulo Martins, arquitecto responsável pelo projecto da moradia. “Mas depois quando se entra é um volume muito arejado e com muita luz directa. O sol incide directamente e temos a vista da sala que é absolutamente fantástica.” Este “hermetismo aparente” de uma casa, que resulta da dualidade interior/exterior, é fruto de várias condicionantes.

O projecto, que arrancou em 2016, teve de superar vários obstáculos: o espaço era ocupado por uma “garagem pré-existente, toda feita em betão armado” e a orientação da casa também não o favorecia. Em vez da regra tradicional de zonas privadas a nascente e sociais a poente, Paulo viu-se obrigado a inverter o processo para conseguir ter luz na zona social. A moradia “acabou por ser uma adição, umas camadas de condicionantes — o terreno, a orientação norte-sul, a mancha de construção que já estava encostada aos limites — que levaram a essa solução”.

Dois anos após o início da obra, a casa já estava construída e com morador. “Contraria tudo aquilo que aparenta ser desde o exterior”, refere o arquitecto de 40 anos. “E são estas contradições que eu acho que enriquecem bastante este projecto”. Destaca ainda a zona de entrada da casa, com o revestimento feito em madeira de ipê, uma “madeira de alta densidade”.

O nome da casa — GR House — parte da garagem que anteriormente ocupava o espaço. “Vou aos sítios e identifico aquelas maiores condicionantes ou as características que dão o mote à intervenção”, revela Paulo, sobre o processo da escolha do nome. Este modelo de baptismo é usado pelo arquitecto em vários dos seus projectos, com destaque para a SH House, feita a partir de uma pequena casa, nomeada para o prémio de Edifício do Ano 2017 da ArchDaily, na categoria de reformas.